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Разбивали тыквы с триколором: на "Арт-заводе "Платформа" прошла акция против российского бизнеса в Украине

понедельник, 04 ноября 2019, 13:53
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Протестная акция партии "Братство" - "Бойкот российскому бизнесу в Украине!" прошла у "Арт-завода "Платформа", где проходил фестиваль уличной еды.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Участники акции протестовали против открытия ведущими бизнес в России и оккупированном ею Крыму Валерием Созановским и Владимиром Володарским ресторана-пивоварни на территории завода - для этого они разбили символические тыквы с флагом РФ.

"Мы против российского бизнеса в Украине. Здесь, на территории "Арт-завода "Платформа" будет открыт ресторан-пивоварня Володарского, которому принадлежит семья ресторанов "Тарантино", и его партнера Созановского. Эти люди платят деньги в бюджет РФ. Это – недопустимо. Володарский должен сидеть в тюрьме", - говорится в заявлении активистов.

Они обратились к собственнику "Арт-завода" Оферу Керзнеру, призвав его прекратить сотрудничество с Володарским и Созановским – "Не позволь на "Платформе" открыться пивоварне, которая будет финансировать оккупационные войска на территории Украины!"

В то же время, активисты обратили внимание на то, что охранники "Платформы" неоднократно пытались прервать их мирную акцию – в том числе угрожая физической расправой.

"Охранники неоднократно нападали на нас, пытались прогнать, вели себя "быдловато", подсылали к нам псевдо-журналистов, пытаясь сорвать пикет. Им это не удалось", - подчеркнули протестующие против российского бизнеса в Украине.

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