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"Украл" из садика: под Киевом мужчина устроил похищение своего сына, фото

вторник, 05 ноября 2019, 15:59
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В городе Умани Черкасской области полицейские задержали отца шестилетнего ребенка, который увез сына из садика в Киеве без разрешения матери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Заявление о похищении ребенка из детского садика в столице поступило в полицию утром во вторник, 5 ноября. Мать ребенка сообщила, что отец ее 6-летнего сына забрал его без ее разрешения и повез в Одессу.

С помощью камер уличного видеонаблюдения удалось отследить маршрут автомобиля, ориентировка на его розыск была передана патрулям в Черкасской и Одесской областях. Остановили "похитителя" в городе Умани. Мужчина пояснил полицейским свой поступок жалобой сына на то, что его обижает сожитель матери.

"Семья сейчас находится в отделении полиции, работники ювенальной превенции проведут беседу с родителями по дальнейшему совместного воспитания сына", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал "Апостроф", раньше в поселке Коцюбинское под Киевом маленького ребенка похитила у матери женщина, которая выдавала себя за волонтера.

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