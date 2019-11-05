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В Украине 16-летняя модель прошла испытания на звание морпеха: фото девушки

вторник, 05 ноября 2019, 23:24
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В сети появилась интересная история о 16-летней модели Насте Горбенко, которая отказалась от карьеры модели и пошла в морские пехотинцы.

Девушка сдала все необходимые экзамены и прошла полную военную подготовку, о чем в Facebook 5 ноября сообщила украинский доброволец Елена Билозерская.

Таким образом, она получила право носить берет морского пехотинца.

Интересно, что еще недавно Настя блистала на подиумах у известных украинских дизайнеров.

"И говорите после того, мол - или-или. Или ты женщина, или солдат. Или ты красивая, или ты умеешь стрелять. Это все фигня. Наши девушки могут все!" - пишет доброволец.

Напомним, что вечером в среду, 16 октября, на Донбассе в результате обстрела позиций украинских военных со стороны противника погиб старший матрос ВСУ Степан Крыль.

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