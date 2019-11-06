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Дожди и жара до +22: синоптик дала детальный прогноз до конца недели

среда, 06 ноября 2019, 06:20
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В среду, 6 ноября, в Украине удержится теплая погода, но в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В течение дня в большинстве областей будет +15...+20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных регионах ожидается +10...+16 градусов.

Дожди вероятные на Западе и местами на севере Украины, на остальной территории будет сухо. Ветер - с юго-запада, порывистый, на Левобережье с штормовыми порывами.

В Киеве 6 ноября существенные осадки маловероятны, но местами могут быть дожди. Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов.

7-8 ноября немного похолодает, но уже в выходные, 9-10 ноября, температура воздуха снова повысится.

Как сообщал "Апостроф", синоптики дали прогноз погоды на 5-10 ноября.

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