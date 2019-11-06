Праздник для каждого жителя страны: Новинский выступил по случаю годовщины освобождения Киева от фашистов

В столичном Парке Славы 6 ноября состоялись торжественные мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения города Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", в мероприятии приняли участие ветераны, представители общественных, церковных организаций, политики и жители Киева.

Участники торжеств возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов молитвой.

Как отметил народный депутат Вадим Новинский, день освобождения Киева - это праздник не только для жителей столицы, но и для каждого жителя Украины.

"Сегодня - великий праздник. Праздник не только для всех киевлян, но и для всей Украины и каждого украинца, считающего себя патриотом своей страны. Сегодня мы отмечаем 76-й год, как город Киев, духовная столица Украины, была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этот день имел величайшее значение в истории Великой отечественной войны. Потому что именно после освобождения Киева у всех воинов появилась непоколебимая уверенность в том, что враг будет разбит, повержен, и мы освободим нашу страну от фашистских захватчиков", - сказал Новинский.

Народный депутат добавил, что сегодня можно наблюдать попытки переписать историю, и таким попыткам нужно препятствовать.

"В каждом городе день его освобождения - день освобождения Николаева, Одессы, Херсона, Днепропетровска, Запорожья - всегда отмечается горожанами с особым патриотизмом. И все украинцы помнят эти дни, хранят их в памяти, хранят в своем сердце. И от сердца к сердцу - передают эту память своим детям. Несмотря на все усилия предыдущей власти, которая пыталась вычеркнуть все это из истории Украины, переписать историю и представить в другом виде. Даже сейчас у нас отмечается не 75 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, а какой-то день изгнания. Это нужно прекращать. И нужно честно преподавать историю. Всем желаю быть настоящими патриотами страны", - сказал Новинский.

Он напомнил, что сегодня в Украине осталось меньше 20 тысяч ветеранов войны и государство обязано заботиться о них.

"Сейчас в Украине проживает 17 тысяч участников боевых действий в Великой отечественной войне. Честь им и хвала. И нужно всячески, не только на бытовом уровне, но и на государственном, помогать этим людям. Потому что они, как правило, живут достаточно сложно и скромно", - подчеркнул Новинский.