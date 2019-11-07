Активисты "Свободы" защитили жителей общежития в Киеве от "титушок": фото и видео

Активисты партии "Свобода" защитили жителей общежития на улице Полевой от "титушок".

Об инциденте стало известно по прямой трансляции жильцов дома в соцсетях.

Подробности сообщил депутат Киевсовета Владимир Назаренко в Facebook.

7 ноября во время заседания в Киевсовете депутат от фракции "Свобода" Владимир Назаренко заявил, что "титушки" штурмуют общежитие на улице Полевой, 19/8. Он требовал от чиновников и полиции прибыть на место и помочь жителям, которых "титушки" выгоняют на улицу и сразу после заявления сам отправился на место событий.

"Титушки" ворвались в общежитие по ул. Полевая, били женщин и имели при себе заряженные пистолеты. Мы узнали, что около 30 мужчин под видом охраны "Титан" ворвались в общежитие, о котором еще летом стало известно. Людям требовалась поддержка, даже женщин с детьми силой выгоняли, били кулаками и палками, заливали перечными баллончиками!", - возмутился депутат.

По его словам, активистам пришлось вмешаться в ситуацию вместо полиции, которая была на месте, однако не реагировала на конфликт до прибытия "свободовцев".

"Как только приехали националисты от ВО "Свобода", бандиты разбежались. Около 10 "титушок" удалось догнать на соседних улицах и передать их полиции. Их повезли в участок на Воздухофлотском проспекте, 49", - написал Назаренко.

В результате "свободовцам" удалось вернуть здание общежития его жителям.

В сети опубликовано видео, где один из руководителей "титушок" признается, что за штурм общежития и избиения граждан он получил 900 гривен.