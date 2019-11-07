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Что он принимает? Известный комик разозлил сеть заявлением о "толпах фашистов" в Киеве

четверг, 07 ноября 2019, 15:27
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Известный украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, выразил ожидание, что "Киев будет очищен от фашисткой нечисти". В сети — буря возмущения.

Свои размышления Молочный опубликовал в соцсети Instagram.

"Ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину", - написал комик.


Свой пост Андрей Молочный приурочил к годовщине освобождения Киева 6 ноября 1943 года и выразил по этому поводу странные ожидания.

"Есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится", - написал артист Сomedy Сlub.

Такие высказывания повлекли за собою множество гневных комментариев в соцсети.

"Извините, а какие таблетки Вы принимаете??? Очень интересно, правда. Живу в Киеве, во мне течет кровь евреев, украинцев, поляков и русских. Бабушка и дедушка прошли всю войну. Но что-то меня так не "штырит", как Вас. Фашистов видела, но они сейчас на Донбассе, пришли на мою Родину убивать наших парней и девушек, потому что х*лу не живется спокойно", - отреагировала на пост комика одна из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в методичных пособиях по воспитанию детей в возрасте 3-4 лет в детских садах Донецка украинских военнослужащих называют "фашистами" и пропагандируют русский мир.

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