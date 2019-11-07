Эти люди никому не нужны: журналистка рассказала про хаос, который творится в Золотом

Жители населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе после разведения войск не знают, кому жаловаться на свои проблемы и у кого просить социальной помощи или поддержки.

Об этом рассказала журналистка Ольга Решетилова на странице в Facebook.

Она отметила, что ее номер выдали жителям указанных населенных пунктов по ошибке или в качестве розыгрыша и она не знает, как помочь местным жителям.

Также Ольга рассказала, что иногда просьбы гражданских, которые проживают в населенных пунктах у линии фронта бывают диаметрально противоположными, в частности, одни просят развести войска, другие – оставить на позициях.

"До десяти раз в день мне звонят: "Здравствуйте, вы Оля? Помогите нам! У нас разрушен дом/нас не пускают домой/нам нечего есть/нам не оформляют пенсии/по нам стреляют/дайте номер Зеленского/пришлите нам комиссию/заберите войска!/не забирайте войска!/моего сына задержали на блокпосту/скажите, пускай заблокируют Миротворец/пускай примут закон, что мы не сепары...", - перечислила она.

Журналистка считает, что сейчас этих лиц используют в качестве пиара, при этом помощи никакой не оказывают.

"У меня нет к ним никаких претензий. Как нет их и к жителям Новолуганского, Кряковки или Новоласпы. Я понимаю, что эти люди никому не нужны, их никто не слышит и не слушает и используют их только для пиара. У меня только невероятно теплые чувства и глубокая благодарность к тому человеку, который дал мой номер", - отметила журналистка.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный обозреватель рассказал, что сторонники пророссийских боевиков из числа местных жителей в зоне разведения сил на Донбассе ждут, когда оставленную украинской армией "серую зону" займут незаконные вооруженные формирования.