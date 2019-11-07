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В Киеве открыли мурал, посвященный проблемам людей без гражданства: фото

четверг, 07 ноября 2019, 17:33
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В четверг, 7 ноября Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) открыло мурал в Киеве в рамках празднования 5-летия глобальной кампании по искоренению гражданства, которая затрагивает наиболее уязвимые и стигматизированные группы людей.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Люди без гражданства часто изолированы от общества, а отсутствие официального статуса лишает их основных прав человека - права на регистрацию рождения, образование, получение медицинских услуг, женитьба, трудоустройство, а также на свидетельство о смерти. Проблема касается более 10 млн человек в мире, а в Украине проживает наибольшее в Европе количество людей с таким риском, более 35,6 тысяч человек, среди которых люди, гражданство которых оставалось неопределенным после распада СССР, и которые имеют советские паспорта. Также у многих граждан Украины нет свидетельств о рождении и паспортов, что подвергает их риску безгражданства - это дети, рожденные на неподконтрольной территории, а также ромы, не получавшие паспортов.

Агентство ООН по делам беженцев поддержало идею автора мурала, украинской художницы Екатерины Рудаковой, которая вдохновилась историей 6-летнего мальчика, который нарисовал себе карандашами паспорт Украины. Художница хотела донести, что паспорт гражданина Украины недоступен для миллионов людей, проживающих на неподконтрольных территориях. По данным статистики, на декабрь 2018 примерно 49 тысяч детей, родившихся в неподконтрольных Донецкой и Луганской областях не получили свидетельств о рождении Украины.

"УВКБ ООН и партнеры предоставили правовую помощь 2,064 недокументированным лицам в Киевской, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях. Агентство покрывает сборы и предоставляет бесплатную правовую помощь в вышеупомянутых областях Украины, и доступ к паспортным документам значительно бы улучшился, если бы правительство включило недокументированных граждан в список субъектов на которых распространяется вторичная бесплатная правовая помощь, а также отменило некоторые административные и судебные сборы", - сообщает сайт агентства.

УВКБ ООН указало, что поддерживает введение процедуры установления гражданства в Украине. Эта процедура создала бы путь к идентификации и легализации людей, которые не имеют документов и не имеют гражданства.

"Хорошая новость, что Верховная Рада зарегистрировала новый законопроект о процедуре определения гражданства. Текст был разработан консультативно МВД, Государственной миграционной службой, членами парламента и представителями гражданского общества, и он отражает международно-правовые стандарты... Например, Киргизская республика смогла полностью искоренить проблему безгражданства, предоставив документы более чем 13 тысячам своих недокументированных граждан", - отметил представитель УВКБ ООН Пабло Матеу.

Недавно Агентство ООН по делам беженцев наградило 13 работников госслужб из пяти областей Украины, которые достигли лучших результатов в вопросах преодоления безгражданства. Были награждены представители Государственной миграционной службы и местных отделов государственной регистрации актов гражданского состояния территориальных управлений юстиции в Донецкой, Закарпатской, Одесской, Харьковской и Киевской области.

"До завершения глобальной кампании IBelong осталось всего пять лет. Для многих людей это еще пять лет в бедности, отсутствии доступа к основным услугам и правам. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить дискриминацию и положить конец безгражданству в Украине", - отметил Матеу.

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