RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

20:02
Красавица из "Слуги народа" засветила новый дорогой аксессуар: эксклюзивное фото
19:39
Водная катастрофа в Крыму: появилось видео "победобесия" оккупантов
19:02
Смертельные обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
19:00
Готовимся к праздникам: 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год
18:52
Что происходит с минированием метро: в полиции Киева дали ответ
18:42
Активисты "Свободы" защитили жителей общежития в Киеве от "титушок": фото и видео
18:30
Это ад: появилось новое видео конфликта с вооруженными людьми в Киеве
18:27
Они не хотят жить мирно: спецназовец ВСУ выдал мощную речь про россиян, видео
18:08
Открытая булавка возле подушки: MELOVIN поделился жуткой историей
17:55
Превращают в ветерана АТО: произошел неожиданный поворот в деле о киевском стрелке
17:33
В Киеве открыли мурал, посвященный проблемам людей без гражданства: фото
17:29
Украинский генерал пояснил, как дать отпор при масштабном наступлении войск Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Водная катастрофа в Крыму: появилось видео "победобесия" оккупантов

четверг, 07 ноября 2019, 19:39
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму объявили о важной победе в борьбе с водной блокадой Украины, однако всплыли нюансы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал newsru.

7 ноября в селе Правда Первомайского района открыли скважину, которую строили два года. Для ее оборудования выделили большие деньги из российского бюджета. Однако, как оказалось, вода из нее течет грязная и ржавая. Также не подтвердилась информация о победе над водной блокадой Украины - воды со скважины хватит для обеспечения всего 4 тысяч человек.

Также в сети показали, как выглядит артезианская скважина. Как видно, из грязной ржавой трубы прямо на землю вытекает вода. Она скапливается в огромной луже, откуда местные жители ее пьют и черпают ведрами.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Крыма в очередной раз выразили недовольство "властями" полуострова. На этот раз они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после открытия Крымского моста.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему ГПУ и Новосад забыли о деле Ликарчука и подделке результатов ВНО

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: