Водная катастрофа в Крыму: появилось видео "победобесия" оккупантов

В оккупированном Россией Крыму объявили о важной победе в борьбе с водной блокадой Украины, однако всплыли нюансы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал newsru.

7 ноября в селе Правда Первомайского района открыли скважину, которую строили два года. Для ее оборудования выделили большие деньги из российского бюджета. Однако, как оказалось, вода из нее течет грязная и ржавая. Также не подтвердилась информация о победе над водной блокадой Украины - воды со скважины хватит для обеспечения всего 4 тысяч человек.

Также в сети показали, как выглядит артезианская скважина. Как видно, из грязной ржавой трубы прямо на землю вытекает вода. Она скапливается в огромной луже, откуда местные жители ее пьют и черпают ведрами.