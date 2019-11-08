Александрийская церковь признала автокефалию ПЦУ

В пятницу, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины, что можно считать формальным признанием автокефалии ПЦУ со стороны Александрийской церкви.

Об этом у себя на странице в Facebookрассказал митрополит Евстратий Зоря.

Митрополит отметил, что Александрийская Церковь является одной из важнейших в православном мире.

"Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение. Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной Церкви Украины. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место", - отметил Евстратий Зоря.

Как сообщал "Апостроф", ранее Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил письмо от Священного Синода Элладской православной церкви с признанием церковного единства с Православной церковью Украины (ПЦУ).