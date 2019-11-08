Девушка на дикой скорости совершила опасный "трюк" под Николаевым: опубликованы фото ДТП

Возле села Мешково-Погорелово под Николаевом девушка на Chevrolet Aveo перелетела над пятиметровым окопом на дорожном кольце, вырытым еще в 2014 году для нужд организованного там блок-поста.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Новости-N.

Автомобиль, совершивший этот опасный трюк, двигался со стороны Николаева в направлении райцентра Баштанка. На кольце у села Мешково-Погорелово девушка, которая была за рулем, потеряла управление, выехала на кольцо и перелетела через вырытый там окоп, шириной около 5-ти метров. Автомобиль перевернулся, с места происшествия водительницу увезла "скорая", о ее состоянии пока ничего неизвестно.

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Попавший в ДТП Chevrolet Aveo восстановлению не подлежит.

По словам очевидцев, авария могла случится из-за встречного автомобиля, который ослепил водительницу Chevrolet Aveo очень сильным дальним светом фар. При этом, чтобы перелететь через широкий окоп, ее автомобиль должен был двигаться со скоростью не менее 100 км/час.

В сообщении сказано, что это уже не первое ДТП на этом месте. Из-за окопа пострадали как минимум четыре автомобиля. Во всех случаях были потерпевшие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве около станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.