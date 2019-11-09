Фанаты опубликовали видео полуобнаженного Зеленского с трубой

Поклонники нынешнего президента Украины Владимира Зеленского опубликовали в сети видео, где он с оголенным торсом.

Запись разместили на странице zelenskiy_fans в Instagram.

На ролике видно, что Владимир Зеленский занимается спортом. Он выполняет упражнение с трубой для мышц корпуса. Также на видео снято, что гарант без верхней одежды, а лишь в шортах.

На записи видно, что президент посещает спортзал. За кадром слышен голос, вероятно, тренера, который помогает Зеленскому правильно выполнять упражнения и физические нагрузки.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, где рассказал о демократии и войне на Донбассе. Глава государства отметил, что за время его правления пока в Верховной Раде демократия. Но он подчеркнул слово "пока".