Хитом сети стало видео спасения кошкой жизни маленькому ребенку

В сети стало популярным видео, где кошка спасла младенца от падения с лестницы.

Ролик разместили в YouTube-канале Caters Clips.

История чудесного спасения произошла в столице Колумбии Боготе. Там 27-летняя мать оставила в комнате своего годовалого сына. Он был в детской кровати-манежи, когда мама отлучилась.

Ребенку удалось выбраться из детской зоны и он направился к лестнице. За его "путешествием" наблюдала кошка. Когда мальчик подполз слишком близко к лестнице и мог упасть, животное быстро подскочило к нему и начало мешать младенцу, отводя его лапами от опасной территории.

Вернувшись, женщина увидела, что ее малыш ползает по полу. Она решила посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, как сын выбрался с манежа. Тогда она и увидела действия кошки-героини.

Известно что сиамскую кошку семья взяла некоторое время назад из приюта, а она так отблагодарила их. Это видео вскоре попало в сеть. Его просмотрели более 1,6 миллиона пользователей. А под записью оставили почти 500 комментариев.

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