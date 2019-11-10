Русская пила: в сети жесткой карикатурой показали убийство профессором студентки в России

Известный украинский художник Андрей Петренко жесткой карикатурой отреагировал на убийство профессором Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге (Россия) студентки, которая сожительствовала с ним.

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Twitter.

На карикатуре изображен сам профессор с пилой, его касаются руки девушки в крови.

Как известно, Соколова поймали на набережной реки Мойки. В это время он пытался утопить отрубленные женские руки. Помимо этого, в его рюкзаке нашли травматический пистолет.

Вскоре выяснилось, что профессор на следующий день после убийства девушки устроил вечеринку в квартире с покойницей и планировал самоубийство в образе Наполеона.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что преподаватель университета Олег Соколов, который расчленил студентку, был награжден президентом Франции.