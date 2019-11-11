Борьба с коррупцией на первом плане: ветеран АТО Афанасьев прокомментировал съезд "Слуг народа"

Борьба с коррупцией и социальное обеспечение украинских военнослужащих должны стать приоритетами работы украинского парламента в ближайшее время, считают активисты.

Об этом сообщил общественный деятель и журналист, участник АТО Олег Афанасьев на съезде политической партии "Слуга народа", передает ASPI.

Он встретился с депутатами Верховной Рады, пообщался с представителями Государственной таможенной службы, обсудил возможные пути реформирования судебной власти с ее представителями.

Он отметил, что проблемы ведения бизнеса, коррумпированность судей в Украине выходят на первый план.

"Несмотря на многочисленные жалобы в Высший Совет правосудия, непорядочные судьи по-прежнему проходят квалификационные комиссии. Я вижу это, поскольку являюсь членом организации, осуществляющей антикоррупционную экспертизу власти - Народного Совета противодействия коррупции. Такая ситуация не соответствует главной цели судебной реформы - привести судопроизводство Украины к европейским стандартам, обновить кадровый состав судебной системы, обеспечить антикоррупционный контроль, упростить судебную систему для граждан и восстановить доверие общества к судам", - сказал Афанасьев.

Олег Афанасьев убежден, что вопрос коррупции и выхода из экономического кризиса решается не партийными съездами.

"Этим должен заниматься Кабинет министров, у правительства должна быть программа действий, так как антикоррупционных и антикризисных организаций у нас много, а отвечать в результате некому", - сказал антикоррупционер.

Кроме того, Афанасьев отметил, что кроме набора льгот, "социального пакета, как в Америке и Британии", ветераны боевых действий на востоке Украины требуют индивидуального подхода к решению проблем.

"Кто остался без рук, без ног - требует протезы, прежде всего. Всем остальным нужно предоставлять социальную помощь. Начиная с жилого вопроса и заканчивая обеспечением медицинской страховкой, а параллельно, конечно, разного рода обучение, чтобы ветераны могли освоить новую специальность", - сказал Афанасьев.

Общественный деятель подчеркнул, что договорился о сотрудничестве в решении этих вопросов с депутатами Верховной Рады, и видит в этом несомненный плюс новой власти.