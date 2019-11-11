Убытки на сотни миллионов: в Минобороны разоблачили коррупционную схему

Сотрудников Министерства обороны Украины обвиняют в нанесении убытков при закупке средств связи иностранного производства на общую сумму более 173 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По версии следствия, работники Министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

"При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров", - уточнили в Генпрокуратуре.

По этому факту Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Досудебным расследованием занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал "Апостроф", раньше пятерым чиновникам Министерства обороны Украины было объявлено подозрение в бездеятельности, которая привела к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов