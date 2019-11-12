День Зиновия и Зиновии: что нельзя делать 12 ноября

12 ноября православные верующие традиционно чтут память православного святого Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии. Этот день связан с рядом запретов.

Считается, что 12 ноября нельзя ни с кем ссориться, особенно вступать в перепалки с родителями. Рекомендуется не выбрасывать остатки из стола и делиться продуктами с нуждающимися. По возможности нужно заняться благотворительностью.

В народе этот день называют еще Синичкиным праздником, поскольку птицы-зимники прилетают с юга в родные края. Также 12 ноября традиционно открывается сезон охоты и рыбалки.

Согласно народным поверьям, если в день Зиновия и Зиновии бросить синице крошки и она начнет их клевать, то в доме появится достаток, а если бросить сало - живность. Еще за поведением синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись возле дома - это предвещало скорые холода.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал, чем можно порадовать своих близких во время зимних праздников.