10 ноября в зоне разведения войск наемники РФ совершили жестокое нападение на 128-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Машину с военными обстреляли противотанковой управляемой ракетой, в следствии чего четверо украинских бойцов получили ранения.

"Несмотря на то, что обстрел вели с окраин Петровского, которые входят в "серую" зону, [президент Украины Владимир] Зеленский продолжает отводить войска", - подчеркнул Андрей Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" убежден в том, что отвод войск напрямую связан с подготовкой к продаже украинской земли.

"Здесь просматриваются интересы всех, кроме украинцев: восточного врага, западных "партнеров", которые потирают руки и уже делят Украину в прямом смысле слова на куски. Мы не видим реакции власти на обстрелы наемников РФ со стороны "серой" зоны и в свою очередь наблюдаем "разведение" войск и подготовку к продаже земли", - утверждает Билецкий.

Более подробно о связи между отводом войск и продажей украинской земли смотрите в видео.