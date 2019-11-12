Ветеран АТО поразил геройским поступком во Львове: видео

Во Львове ветеран АТО Николай Маланич потратил свою премию за участие в боевых действиях на Донбассе на ремонт подъезда в многоэтажке, где он проживает с семьей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

На обновление подъезда ушло более 100 тысяч гривен материальной помощи от мэрии защитнику Украины. Такой вклад он решил сделать, потому что самому надоело ходить по разбитым лестницам и смотреть, как трудно мамам таскать коляски.

Маланич рассказал, что 40 лет этот подъезд не ремонтировали. Не было лестничной клетки, перил, пандуса, освещения. Николай самостоятельно профинансировал все новое: плитку, пандус, перила и камеры видеонаблюдения.

"Хотелось что-то сделать и оставить что-то после себя. Ну а во вторую очередь - это дать всем понять, особенно обществу, что мы не шли туда воевать за какие-то льготы, за кредиты с минимальными ставками и за землю, мы шли отстаивать интересы государства, целостность и независимость", - рассказал ветеран войны.

По словам Николая, его жена не возражала, что он решил так потратить свои сбережения, ведь здесь жить их троим детям. Ремонтные работы длились около двух месяцев.

"Соседи жаловались и критиковали. Кому-то не нравился цвет плитки, кому-то длина перил", - отметил один из жильцов дома и тоже участник боевых действий Юрий. Именно он в соцсети написал о поступке Маланича.

Но сейчас, добавил Юрий, жильцы уже довольны. В жэке, на балансе которого дом, говорят, помогали участнику боевых действий, как могли - дали цемент, металл, клей для плитки и сварщика. Признают, что без сознательного жителя ремонта люди бы ждали еще долго.

Маланич планирует установить на доме еще две камеры. По его мнению, безопасность превыше всего.

Николай в 2014 году вместе с братом-близнецом отправился воевать в рядах 80-й десантно-штурмовой бригады. Больше года защищал Пески, Счастье, Трехизбенку, 32-й блокпост. Сейчас ветеран АТО возглавляет Госэкоинспекцию.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в подъезде дома на улице Академика Киприанова 9 ноября жестко избили участника боевых действий на востоке Украины Игоря Панова и его супругу.