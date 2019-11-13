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США отправят к Венере необычного наблюдателя: как он будет выглядеть

среда, 13 ноября 2019, 01:27
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Ученые университета Буффало из США предложили отправить на Венеру уникальный исследовательский аппарат в виде ската.

Об этом сообщает Naked Science.

"Космический скат" получил название BREEZE, что в переводе означает "биотехнологический скат для экстремальных сред и зональных исследований".

Гибкие крылья позволят аппарату быстро передвигаться в густой атмосфере Венеры. Питаться он будет от солнечных батарей. Они будут подзаряжаться раз в несколько дней, когда аппарат будет пролетать над освещенной стороной планеты.

Проект BREEZE выполнен специалистами из CRASH Lab — Лаборатории безопасности космических структур и гибридов в Университете Буффало. Концепт "космического ската" создавался в рамках программы NASA Innovative Advances Concepts.

Журналисты "Апострофа" ранее уже писали о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило об успешной установке последнего двигателя на ракету для полета на Луну.

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