Бойцы ООС сыграли свадьбу на передовой: сеть растрогали фото

Старшие солдаты ВСУ Андрей и Алеся поженились на передовой недалеко от Донецкого аэропорта.

Фотографии с церемонии бракосочетания опубликовали на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Андрей - командир отделения. Стрелец Алеся - бывшая учительница украинского языка одной из школ Луганска.

"С тех пор, как мы вместе, жизнь стала другой. Ее для меня изменила Алеся. В ней есть все - женственность, сила и умение поддержать. Помню, как пришел однажды с боевого задания, а в нашем подразделении появилась новая женщина. Постепенно между нами завязались отношения, а недавно мы решили пожениться. Кто-то может сказать, что в нашем возрасте это уже поздно. Но, как и каждый из военных, здесь, на передовой, я не знаю, что со мной будет завтра. Поэтому, надо жить и любить сейчас", - говорит Андрей.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Молодоженов обвенчал священник Украинской православной церкви отец Феодосий. Специально на свадьбу военных из Запорожья прибыл любительский коллектив народного творчества.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на свадьбу на передовой.

На днях "Апостроф" писал о том, что 7 ноября, накануне свадьбы, в зоне боевых действий на Донбассе погиб боец 92-й отдельной механизированной бригады Герман Бродников.