Опять двойка: в сети шутят над фото одного из лидеров "Слуги народа" в Раде

В четверг, 14 ноября, в сети было опубликовано забавное фото члена фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах Верховной Рады во время его общения с журналистами.

Снимок на своей странице в Facebookвыложила журналистка Дана Яровая.

На фото Арахамия в интересной позе – с опущенными глазами и сложенными руками, по всей видимости, молчит. В то же время представители прессы, которые окружили нардепа, требуют от него комментариев.

Комментаторы под фото пошутили на тему его позы и с юмором порассуждали о предпосылках такой ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за интересным занятием возле трибуны Верховной Рады – он что-то объяснял, активно жестикулируя, но при этом рядом с ним никого не было.