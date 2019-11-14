После школы пошла на войну: сеть растрогал рассказ о юной защитнице Украины, фото

Украинская защитница из Луганска рассказала свою историю борьбы против "русского мира".

Об этом сообщают на странице "Оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины" в Facebook.

"Я пришла из школы, а мама мне говорит: "Аня, посмотри". Включает телевизор, а там ни одного украинского канала, только "Россия-24" и канал "Звезда" и больше ничего! А по этим двум "каналам" только и говорили, что вот-вот на нас нападут бендеровцы, но Россия ждет и спасет. Хотя на тот момент боевых действий в городе еще не было. Проводили площади и Антимайдан, как в Киеве, и только время от времени я видела автобусы с крепкими бородатыми мужчинами, нехарактерной для нашей местности внешности. Вот тогда мы поняли, что происходит плохое и надо бежать", - рассказала Аня.

Хрупкая, белолицая, очень нежная девушка, которую, на первый взгляд, трудно назвать защитником страны, помнит до мелочей как "русский мир" пришел в Луганск. Тогда она училась в 9 классе. Вместе с мамой они надеялись, что все наладится, и наши украинские военные защитят ее родной город. Но через некоторое время Ане с мамой пришлось уехать на мирную территорию Украины, в Ивано-Франковск.

Аня, когда проезжала блок-посты, увидела экипированных бойцов и решила сама им чем-то помочь. Так девушка и стала воином после окончания школы, ведь поняла, что это тоже ее война и надо защищать родную землю. С тех пор прошло 3 года, а Аня боец 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Она поделилась тяжелыми моментами в военной жизни и рассказала о боевом крещении.

"Это было в Светлодарск дуге 18 декабря 2016. Невероятные обстрелы. Тяжелая артиллерия. Очень много ребят погибло. Больно ... Потом было Золотое. Иногда и в туалет не могли выйти, настолько плотно били оккупанты. Далеко от ВОПу отойти не давали, сразу шелестело, а не свистело, а именно шелестело. Сейчас почему-то стрельбу больше боюсь, ведь в отличие от тяжелого вооружения, автоматные выстрелы не всегда слышно", - сказала защитница.

Аня хочет, чтобы Украина стала единой, однако возвращаться в родной город не желает.

"Там уже выросло целое поколение на русском пропаганде, и некоторые мои сверстники перешли на другую сторону. Не думаю, что смогу найти с ними общий язык", - отметила девушка.

Посвятить жизнь армии защитница не планирует. Однако свою работу выполняет самоотверженно. После окончания войны она хочет стать волонтером-фотографом. Хочет поехать в страны Ближнего Востока и освещать жизнь тамошних детей. Ведь по мнению Ани, там борьба за территории еще более жестокая и подрастающее поколение вообще лишено детства.

На пост бурно отреагировали в сети.

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