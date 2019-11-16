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Морские пехотинцы на Донбассе почтили память своих побратимов: фото

суббота, 16 ноября 2019, 23:52
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В субботу, 16 ноября, возле Мариуполя военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты почтили память погибших на войне побратимов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.

Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.

Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.

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Как сообщал "Апостроф", 6 августа 2019 года на Донбассе во время обстрела возле Павлополя смертельные ранения получили четыре украинских бойца морской пехоты.

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