Морские пехотинцы на Донбассе почтили память своих побратимов: фото

В субботу, 16 ноября, возле Мариуполя военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты почтили память погибших на войне побратимов.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.
Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.
Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.
Как сообщал "Апостроф", 6 августа 2019 года на Донбассе во время обстрела возле Павлополя смертельные ранения получили четыре украинских бойца морской пехоты.