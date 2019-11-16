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Украинцы устроили жесткое побоище с ромами в Словакии: эпичное видео

суббота, 16 ноября 2019, 03:30
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В Словакии у супермаркета города Малацки произошла драка между украинцами и ромами, участники использовали в качестве оружия лопаты и ломы.

Об этом рассказывают местные СМИ, а в сети появилось видео драки.

По свидетельствам журналистов, местные ромы 7 ноября атаковали группу украинских заробитчан, те вынуждены были отбиваться с применением садовых инструментов.

Местных жителей поразила драка и в своих комментариях для СМИ они ее сравнили с голливудским боевиком.

"Никто не знает, кем были эти люди. Драка продолжалась около минуты, потом они все будто растворились", - рассказал очевидец событий.

Позже стало известно, что в результате масштабной драки в больницу попал только один человек с травмой головы.

"Дело рассматривается полицейскими по управлению округа Малацки. Уполномоченный сотрудник полиции начал уголовное преследование за преступление, связанное с нанесением телесных повреждений в связи с хулиганством", - отметили в полиции.

Через несколько дней после происшествия в сети появилось смонтированное видео, где эту драку показали как баталию из фильма "Звездные войны".

Как сообщал "Апостроф", ранее в ангаре для хранения овощей и фруктов в Польше были обнаружены тела украинских наемных работников

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