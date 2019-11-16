В супермаркете Львова нашли неожиданного гостя: опубликовано жесткое видео

В одном из супермаркетов сети АТБ во Львове посетители обнаружили крысу, которая бегала между прилавками.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Пользовательница Юлия Рыбникова разместила два видео, на которых можно увидеть, как крыса бегает между посетителями супермаркета и прилавками. На второй видеозаписи видно, как мужчина (скорее всего, охранник) пинает крысу так, что она улетает в стену.

В комментариях некоторые пользователи ужасаются появлению животного в магазине рядом с продуктами, другим же стало жаль крысу, пострадавшую от удара мужчины.

"Если бы только они в АТБ были, да они и в каждом супермаркете есть", "Я бы уже в той корзине для продуктов сидела, если бы он мимо меня так пробежал", "Охранника наказать за жестокое обращение с животными", – пишут в комментариях.

Видео можно посмотреть здесь.

Как сообщал "Апостроф", ранее крыс также замечали и в супермаркетах Киева.