RU  UA  EN

суббота, 16 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 ноября

20:35
Кабмин принял решение об ограничениях на тарифы: что изменилось
16:34
МВФ сделала первое заявление в ходе визита в Украину
14:46
В Украине резко поднялись тарифы на газ: инфографика с ценами по областям

15 ноября

20:58
ГТС Украины заберут у "Нафтогаза": Зеленский принял важное решение
17:58
ПриватБанк получил огромную компенсацию по делу Коломойского: названа сумма
17:21
В Украине ответили Путину на обещание скидки на газ
16:52
ГНС рассказала об успешной борьбе со схемами в сфере НДС: детали
12:45
Что происходит с гривной перед выходными: курс валют от НБУ
10:16
Эпоха бедности ускоряется: в Раде назвали главные минусы бюджета на 2020 год

14 ноября

23:57
Украина из-за Коломойского может лишиться помощи ЕС
22:04
Сапоги всмятку: Путин высказался о поставке дешевого газа в Украину
20:06
Протестующие под НБУ встретились с представителем банка Данилишиным: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В супермаркете Львова нашли неожиданного гостя: опубликовано жесткое видео

суббота, 16 ноября 2019, 22:08
переглянути новину українською

В одном из супермаркетов сети АТБ во Львове посетители обнаружили крысу, которая бегала между прилавками.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Пользовательница Юлия Рыбникова разместила два видео, на которых можно увидеть, как крыса бегает между посетителями супермаркета и прилавками. На второй видеозаписи видно, как мужчина (скорее всего, охранник) пинает крысу так, что она улетает в стену.

В комментариях некоторые пользователи ужасаются появлению животного в магазине рядом с продуктами, другим же стало жаль крысу, пострадавшую от удара мужчины.

"Если бы только они в АТБ были, да они и в каждом супермаркете есть", "Я бы уже в той корзине для продуктов сидела, если бы он мимо меня так пробежал", "Охранника наказать за жестокое обращение с животными", – пишут в комментариях.

Видео можно посмотреть здесь.

Как сообщал "Апостроф", ранее крыс также замечали и в супермаркетах Киева.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: