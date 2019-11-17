Это не оккупированный Донбасс: сеть возмутило фото чебуречной в Харькове

В сети появилась фотография вывески одного из заведений уличной еды в Харькове под названием "Беседка", которое для рекламы использовало имя советского маршала Георгия Жукова.

Соответствующий снимок был опубликован в Telegram-канале блогера Алексея Голобуцкого.

Популярный блогер возмутился имени Жукова на вывеске и сравнил Харьков с оккупированным Донецком.

"Легендарные чебуреки с маршала Жукова" – это теперь в Харькове, а не в ДНР где-то. Хотя "чебуреки с Жукова" ничем не хуже чем "мясо Ильич". И также представляется собственнику гениальным маркетинговым ходом", – написал Голобуцкий.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке был открыт "мясной" магазин под необычным названием "Ильич" и с изображением Владимира Ленина на вывеске.