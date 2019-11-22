Очередной фейк: в Турции опровергли громкую победу России по Крыму

Заявление о возобновлении грузового паромного сообщения между Крымом и Турцией, которое было прервано несколько лет назад, оказалось фейком.

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал он.

Напомним, российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты выдали очередной фейк о народном депутате Игоре Мосийчуке, который якобы издевался над пленными в "секретной тюрьме" СБУ в Мариуполе в 2014 году.

Также в сети массово распространяли информацию об убийстве на Донбассе российской звезды 90-х.