Под Кривым Рогом прозвучал мощный взрыв: что известно

22 ноября в городе Покров, Днепропетровской области, рядом с жилыми домами взорвался микроавтобус.

О событии сообщает пресс-служба Никопольского отдела Нацполиции.

Около 0:45 в Покровское отделение полиции позвонил местный житель и сообщил, что в частном хозяйстве по улице Партизанской взорвали автомобиль. Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили, что взрывом повреждены микроавтобус Ford Transit. Взрывная волна была настолько мощной, что в квартирах соседней многоэтажки повылетали стекла в окнах.

Из горожан, которые находились рядом с эпицентром взрыва, никто не пострадал.

Полицейские начали уголовное производство по факту в умышленного уничтожение или повреждение имущества. Это ст. 194, ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас их личности устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в ночь на пятницу взрыв прогремел и в одной из многоэтажек столицы. В доме по улице Олеся Гончара, 67 в шахте лифта сдетонировал неизвестный предмет.