Предлагали больше: глава "Укроборонпрома" назвал свою зарплату

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал, какую именно зарплату получает.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на "Настоящее время".

В частности, на уточняющий вопрос о том, сколько именно он получает за свой труд, гендиректор "Укроборонпрома" ответил, что около 5 тысяч гривен. При этом наблюдательный совет недавно предлагал ему гораздо большую зарплату, но он решил отказаться.

"Из-за того, что я захожу на конкретные задачи, из-за того, что я захожу на сложный период трансформации компании, я принял для себя решение, что не буду получать высокую заработную плату", - пояснил он.

При этом, он не подтвердил, составляла ли цена вопроса $75 тысяч, отметив, что не помнит точных цифр.

Как сообщал "Апостроф", ранее наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпрома" собирался увеличить зарплату генеральному директору Айварасу Абромавичусу в 18 раз.