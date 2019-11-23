Будет холодно, но недолго: синоптик назвала дату возможного потепления

В воскресенье, 24 ноября, в Украине удержится морозная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Ночью прогнозируют -4...-12 градусов, днем ожидается от 3 мороза до 4 тепла, на Западе и в Крыму до +6...+9 градусов тепла.

По словам синоптика, осадки маловероятны - потому что еще антициклон. Ветер юго-восточного направления, будет сильным на Западе, Юге и юго-востоке.

В Киеве 24 ноября будет снова холодно, ночью до -4...-7 градусов, днем около нуля. Ветрено, но без осадков.

Также Диденко подчеркнула, что потепление вероятно с четверга, 28 ноября.

Как сообщал "Апостроф", синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на декабрь.