Умер один из последних представителей исчезающего вида животных: фото и видео

С сегодняшнего дня суматранские носороги считаются официально вымершими в Малайзии, где раньше проживало значительное количество этих редких животных.

Суматранский носорог - самый маленький и самый древний вид носорогов.

25 летняя самка Иман умерла в субботу на острове Борнео.

Последний в Малайзии самец умер в мае прошлого года.

Когда-то суматранский носорог был распространен по всей южной и юго-восточной Азии, но теперь почти исчез. В дикой природе их осталось всего от 30 до 100 животных. Вид находится на грани вымирания.

Иман поймали в 2014 году и с тех пор она находилась под опекой в Специальном центре.

Суматранские носороги больше всего страдают от деятельности человека и потери ареалов своего существования. Одна из самых больших угроз для вымирания вида - это раздробленность небольших популяций животных на разных территориях. Это ставит под сомнение успешное восстановление вида.

Попытки восстановить вид в Малайзии потерпели неудачу.

