В России попытались оправдаться за разграбление украинских кораблей

Россия пытается оправдаться за то, что на захваченных в Керченском проливе в конце 2018 кораблях "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" исчезли не только дорогая техника и оборудование, но и даже нижнее белье экипажа.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условия содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены ... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили. Корабли фактически 10 месяцев были без присмотра. Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. и они вот так и стояли", - рассказал Полозов.

Адвокат также отметил, что из захваченных кораблей забрали не только все боеприпасы, штатное вооружение и личные вещи экипажа, но и сняли радионавигационное оборудования. Полозов предполагает, что американская разработка заинтересовала российскую военную разведку.

Напомним, что 18 ноября 2019 Россия передала Украине военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

"Апостроф" ранее сообщал, что в сети фотожабами высмеяли украденную Россией сантехнику с захваченных украинских кораблей.



