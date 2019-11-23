Звездные войны по-русски: в сети яркими фотожабами высмеяли военный приказ Путина

Президент России Владимир Путин приказал увеличить в войсках количество лазерного оружия и боевых роботов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сноб".

В своем заявлении глава РФ сказал, что в новой госпрограмме вооружения до 2033 года нужно расширить линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников. Путин также заявил, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в армии достигнет 70 процентов, а впоследствии не должен опускаться ниже.

В социальных сетях пользователи высмеяли новый указ президента Российской Федерации и опубликовали меткие фотожабы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают новую карикатуру на президента России Владимира Путина.