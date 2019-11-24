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Украинцам обещают солнечное воскресенье: опубликована карта погоды

воскресенье, 24 ноября 2019, 06:28
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Фото: Facebook

В воскресенье, 24 ноября, украинцев порадует солнечная морозная погода на большинстве территорий нашей страны.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

24 ноября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и в южной частях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -4 ...- 9 градусов. В восточных областях до -13. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. В западных и южных областях ночью от -1 до -6 градусов. На Закарпатье и в Крыму ночью около 0, днем +7 ... + 12 градусов.

В Киеве 24 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -4 до -9 градусов, днем - от -2 до +3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украину на выходных накроет антициклон Quincy, который принесет холод, а позже и осадки.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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