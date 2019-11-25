Боевики ДНР решили "раскулачить" экс-советника Януковича

Боевики лишили бизнеса бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка, который был соратником беглого президента Виктора Януковича и олигарха Рината Ахметова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

"ДНРовцы отжали бизнес у донецкого соратника Ахметова и Януковича, бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка. В Украине он в основном известен благодаря дочери, которую все знают, как певицу Ассоль. На сайте Пушилина обнародован указ о том, что все активы Гуменюка переходят в "государственную собственность", то есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию", - написал он.

Журналист задумывается о том, почему это случилось именно сейчас и у него есть вполне реалистичная версия

"Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого "братская Россия спасла от солдат НАТО". Кстати, вот одна из причин, по которой я не верю в скорую реинтеграцию захваченного Донбасса. Если бы дело действительно шло к выполнению Минска, никто бы у партнера Ахметова никакие активы сейчас не отжимал бы, конечно", - пишет он.

Facebook

"Указ" главаря ДНР Дениса Пушилина "о применении персональной санкции", датированный 25 ноября, появился на его "официальном сайте".

Отметим, что в 2013 году издание "Фокус" оценило состояние Гуменюка в 113,6 миллионов долларов (107 место рейтинга "200 самых богатых людей Украины"), а Forbes — в 479 миллионов долларов (23 место рейтинга "100 богатейших украинских бизнесменов"). Его довоенные активы — это не только "АРС", но и компания "Инвестиции и развитие" (ее он основал вместе с партнерами Василием Микулиным и Ириной Фридман), которая стала крупнейшим рантье Донецка. Компании принадлежали донецкая гостиница "Виктория" и ТРЦ "Донецк-Сити" общей площадью коло 115 000 квадратных метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главарь боевиков ДНР Денис Пушилин озвучил в эфире российского телевидения "требования" к украинскому закону об особом статусе Донбасса.