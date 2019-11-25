Пытался остановить маршрутку: в сеть попало видео нелепого ДТП под Киевом

В селе Гатное возле Киева водитель автомобиля Opel буквально протаранил маршрутку на перекрестке.

Видео этого происшествия опубликовано на странице "ДТП Украины" в соцсети Facebook.

Камера наблюдения зафиксировала, как с боковой улочки выезжает легковой автомобиль и, словно пытаясь остановить маршрутку, двигавшуюся по главной дороге, прижимает ее к обочине таранным ударом.





“Даже если очень захотеть, все равно не удастся понять намерения водителя Opel, который устроил ДТП в Гатном", - сказано в подписи к видеозаписи.

В сети нелепая авария вызвала бурное обсуждение. "Спешил на маршрутку просто и видит, что его... ничего не осталось делать, как ее тормозить по своему", - шутят комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", раньше в результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter в Киеве погибло двое людей, еще восемь человек получили телесные повреждения.