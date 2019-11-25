Уже не в СИЗО: в деле экс-замминистра, заподозренного в госизмене, произошел новый поворот

Бывший замминистр экономики Юрий Бровченко, которого задержали по подозрению в госизмене при подписании оборонного контракта, вышел из-под стражи под залог 570 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий адвоката задержанного Сергея Стретовича "Українським новинам".

Ранее Апелляционный суд оставил в силе арест Юрию Бровченко, но снизил залог с 3,4 миллиона гривен до 570 тысяч гривен.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО в среду, 20 ноября. Необходимую сумму залога за него внесли родственники.

Как сообщал Апостроф, 22 октября сотрудники СБУ в аэропорту Борисполь задержали топ-чиновника, бывшего заместителя министра, который подозревается в госизмене.