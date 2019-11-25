В Украине оценили шансы начала открытого вторжения России

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, какими Генштаб видит главные угрозы, которые возникают сейчас перед Украиной, и какие меры принимаются, чтобы эти угрозы предотвратить.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я буду отвечать на этот вопрос как военный человек. Потому что перед Украиной много угроз, и не все они состоят в военной сфере. Угрозы остаются все те, что были и раньше", - считает он.

По его словам Россия не отказалась от того, что Украина должна быть сферой ее влияния.

"В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", - рассказал Хомчак.

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