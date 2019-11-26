Уже завтра: в Кабмине сделали важное заявление о зарплатах для врачей и учителей

В Кабинете министров пообещали уже завтра, 27 ноября, погасить задолженность по зарплатам учителей и медиков .

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Оказалось, что пока денег нет, но уже завтра должны их найти.

"Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отметим, что Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%.

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