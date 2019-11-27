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На Донбассе "самоликвидировался" известный боевик ЛНР: фото

среда, 27 ноября 2019, 03:16
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26 ноября, во вторник, умер главарь так называемой "Республиканской организации ветеранов ЛНР" Михаил Гайдуков.

Об этом сообщил блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей страничке в соцсети "Twitter".

"26.11.19 Гайдуков Михаил сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался сам. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал Штефан.

В то же время он не уточнил обстоятельств смерти.

Смерть Гайдукова уже подтвердила так называемая "Администрация города Луганска", но также не раскрыла причин смерти пособника оккупантов.

Известно, что Гайдуков являлся членом так называемого "общественного совета" при «ЛНР», числился в базе сайта "Миротворец" как пособник террористов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации на Донбассе боевика по кличке "Бера".

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