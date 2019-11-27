Теперь "воюют" с властями в тылу: под Херсоном разгорелся скандал с морпехами ВСУ, видео

На Херсонщине разгорелся скандал из-за того, что элитное боевое подразделение морской пехоты поселили в заброшенном санатории.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН .

Живут военные в развалившихся домиках заброшенного санатория. За свои деньги морпехи покупают розетки и кабель, чтобы провести свет.

Министерство обороны не может пока им помочь, поскольку городские власти отказывается передать санаторий "Белые крылья" на баланс военных.

"Для нас это важнос многих точек зрения. В первую очередь, с точки зрения национальной безопасности и обороны", - заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он убежден, что очень скоро эта проблема решится.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские танкисты провели масштабные учения .