Места для богатых: появилась фотожаба на планы "Укрзализныци" повысить тарифы

В сети забавной фотожабой высмеяли планы "Укрзализныци" повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Фотожаба была опубликована на канале LasSolomasв Telegram.

Так, на фото изображены пассажирские места высокого класса на борту самолета с надписью "как путешествуют богатые люди" и койка в поезде "Укрзализныци" с надписью "как путешествуют действительно богатые люди".

Следует отметить, что ранее в железнодорожном перевозчике сообщили о планах поднять тарифы на 22% в 2020 году. Уточняется, что речь идет о поэтапном повышении тарифов на 2% каждый месяц в течение 10 месяцев с марта 2020 года. При этом перевозчик не стал брать на себя обязательства по повышению качества оказываемых услуг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовановидео с тараканами в поезде "Укрзализныци", который ехал по маршруту "Харьков-Одесса".