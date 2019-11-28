RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

18:30
Звезда сериала "Корона" дала Меган Маркл совет, как справиться с травлей желтой прессы
18:10
Влад Яма снялся в чувственной фотосессии с красавицей-женой
18:05
Сотрудники ФСБ создали банду наемников, воевавших в Украине и Сирии
17:54
Жену Алека Болдуина затравили в сети после потери ребенка: она дала критикам отпор
17:39
Нашли с кляпом во рту: в России произошло резонансное убийство мальчика из Беларуси, фото
17:25
Организаторы Евровидения-2020 представили логотип конкурса - он составлен из флагов стран-участниц
17:12
Врачи заставили Мадонну отменить концерты из-за проблем со здоровьем
16:41
В сеть слили сценарий новых "Звездных войн": актер-виновник признался, что забыл его в отеле
15:24
Ложь дошла до наших дней: режиссер фильма "Цена правды" о Голодоморе, пропаганде и задачах культуры
14:54
Светятся от счастья: принц Гарри и Меган Маркл показали неопубликованное ранее свадебное фото
13:38
Валялась по полу, кричала, лаяла: украинская певица рассказала о панических атаках
12:28
Осадчая и Горбунов показали свои римские каникулы и очаровали сеть: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Места для богатых: появилась фотожаба на планы "Укрзализныци" повысить тарифы

четверг, 28 ноября 2019, 17:47
переглянути новину українською

В сети забавной фотожабой высмеяли планы "Укрзализныци" повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Фотожаба была опубликована на канале LasSolomasв Telegram.

Так, на фото изображены пассажирские места высокого класса на борту самолета с надписью "как путешествуют богатые люди" и койка в поезде "Укрзализныци" с надписью "как путешествуют действительно богатые люди".

Следует отметить, что ранее в железнодорожном перевозчике сообщили о планах поднять тарифы на 22% в 2020 году. Уточняется, что речь идет о поэтапном повышении тарифов на 2% каждый месяц в течение 10 месяцев с марта 2020 года. При этом перевозчик не стал брать на себя обязательства по повышению качества оказываемых услуг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовановидео с тараканами в поезде "Укрзализныци", который ехал по маршруту "Харьков-Одесса".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Томос стал духовной берлинской стеной для украинского православия - протоиерей Николай Данилевич

Новый год со снегом и "минус" 20: синоптик рассказал, какая будет зима

Министерство гомеопатии: почему украинцев лечат бесполезными лекарствами

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: