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Получают деньги из оккупированных районов: в СМИ рассказали о семье нового прокурора Харьковской области

четверг, 28 ноября 2019, 16:11
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Семью нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова финансирует теща и дед жены, живущие на оккупированной территории Донбасса.

Такую информацию обнародовал сайт "Обозреватель".

Так, в декларации супруги прокурора весной этого года появилась информация о существенных изменениях в имущественном положении. Оказалось, что жена Александра Фильчакова Юлия, получила в подарок от мамы (Елены Шумилиной) 270 тысяч гривен. При этом ранее Елена Шумилина передавала дочери еще и автомобиль BMW X5 (якобы в право пользования).

В статье указано, что теща прокурора Харьковской области Елена Шумилина активно пользуется запрещенной в Украине соцсетью "Одноклассники" и своим местом жительства указывает город на оккупированной территории Антрацит, при этом официально зарегистрирована в Харькове. С Харьковом ее связывает и то, что она имеет долю в 50% в ООО "Каталокс", зарегистрированном в 2017 году (основной вид деятельности – лесничество и другая деятельность в лесном хозяйстве).

Также, по данным СМИ, в декларации прокурорской семьи есть еще один даритель денег с оккупированной территории – это 72-летний Владимир Пузин (дед жены прокурора). Пузин подарил жене прокурора 140 тысяч гривен в 2018 году.

В документах пожилой мужчина указан как основатель двух предприятий, зарегистрированных на территории Луганской области. Вид деятельности этих предприятий – добыча каменного угля. Одно из предприятий имеет задолженность в местный и госбюджет в размере более 300 тыс грн.

Журналисты отмечают, что обращались к семье прокурора Харьковской области Александра Фильчакова за комментариями. Они дозвонились к теще прокурора Фильчакова, однако она сбросила вызов и перестала выходить на связь.

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