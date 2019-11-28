В Украину не пустили известного российского актера: что случилось

27 ноября пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" не пропустили в Украину известного российского актера театра и кино.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина прилетел в столицу из Минска для того, чтобы принять участие в кастинге на съемки сериала. Во время собеседования с пограничниками оказалось, что он в 2018 году посещал аннексированный Крым через закрытые пункты пропуска.

Россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

По данным СМИ,, российским актером оказался 39-летний Николай Иванов. Снимался в фильмах "Дед Мороз всегда звонит трижды", "Фартовый", "Исчезнувшие", "Братья", "Ловушка".

"Апостроф" уже сообщал, что ранее в скандал попал певец Олег Винник - он принял участие в российский пропагандистской акции "Всем мир".