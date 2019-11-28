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Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом

четверг, 28 ноября 2019, 17:24
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В Бориспольской исправительной колонии №119 Киевской области заключенного не выпустили на свободу после отбытия наказания.

Об этом сообщает офис прокуратуры Киевской области на официальном сайте.

Так, отмечается, что заключенный обратился к заместителю прокурора области в ходе личного приема в государственном учреждении. Он сообщил, что его срок заключения истек 9 ноября, но его продолжили удерживать в исправительном учреждении без оснований.

В прокуратуре проверили показания заключенного и установили, что он прав, при этом начальству колонии был известен факт незаконного лишения свободы потерпевшего. Также о происшествии знали ответственные сотрудники учреждения.

Экс-заключенного выпустили на свободу, а прокуроры 27 ноября начали служебное расследование в колонии.

Как сообщал "Апостроф", ранее из Вознесенской колонии №72 Николаевской области сбежал осужденный за убийство мужчина. Его объявили в розыск и планируют прибавить еще 5 лет к отбываемому в колонии термину.

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