Молодой боец ВСУ загадочно исчез по дороге с Волыни: опубликованы фото

В трех областях идут поиски 28-летнего военнослужащего Анатолия Моружко, который бесследно исчез 17 ноября, выехав в Новоград-Волынский, что под Житомиром.

Об этом сообщила его сестра на своей странице в Facebook.

По ее словам, парень служит в 30-й отдельной механизированной бригаде.

Кроме того, по словам полицейских Ровенской области, парня ищут в соседней области. Впрочем, не исключают, что он может быть и на Полесье. Известно, что пропал он под Житомиром.

У пропавшего бойца ВСУ рост около 183 см, он среднего телосложения, волосы короткие черного цвета, черная борода. На мизинце левой руки татуировка группа крови "III +".

Был одет: черные брюки с боковыми карманами, черная куртка из ткани, темно-синий гольф, черные кроссовки с белыми вставками. С собой имел зеленый военный рюкзак с металлической биркой "Моружко", зеленая барсетка через плечо.

Как сообщал "Апостроф", ранее боец ВСУ пропал после боя на Донбассе.