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Накроют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды в Украине

пятница, 29 ноября 2019, 06:20
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Фото: 24tv.ua

29 ноября в Украине будут идти дожди и установится теплая температура воздуха.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На большинстве территории Украины сохранится пасмурная погода. Столбик термометра покажет от 0...+8 градусов ночью и +3...+14 градуса днем. Ветер в основном южный или юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

На Западе Украины ночью ожидают мокрый снег, днем - дождь. Исключением станут Ровно и Луцк, где днем будет без осадков. Температура воздуха составит +1...+5 градусов ночью и +5...+10 днем. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

В центральной части Украины ночью будет без осадков, днем пройдет дождь, облачно. Столбик термометра ночью покажет +1...+4 градуса, днем поднимется до +5...+9 градусов. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

В восточных регионах ночью осадков не будет, днем пойдет дождь. Температура воздуха от +1 до +4 градусов ночью и +4...+8 днем. Ветер юго-восточный.

На юге Украины в Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе ночью без осадков. Днем ожидается дождь. Ртутный столбик покажет +3...+8 градуса ночью и +9... +14 днем. Ветер южный со скоростью 7-12 м/сек.

На севере ночью ожидают 0...+4 градуса. Днем температура поднимется до +3... +7 градусов. Ночью осадков не ожидают за исключением Житомирской области, где в темное время суток пойдет снег или мокрый снег. Ветер южный со скоростью 7-12 м/сек.

В столице ночная температура составит +2... +4 градус, днем столбик термометра покажет +5 ...+7 градуса. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью без осадков, днем ожидают дождь.

Как сообщал "Апостроф", в Украину пришло недельное потепление, температура поднимется в среднем на 5-10 градусов.

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