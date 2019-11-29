Приходи за халявными берцами: появились забавные фотожабы про черную пятницу в Нацгвардии

Военные порадовали сеть забавными фотожабами, посвященными "черной пятнице".

Коллажи появились на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

На одном из них фраза о том, что, придя по бесплатным берцами в НГУ можно получить в придачу боевое братство.

Другой фотоколлаж утверждает, что к пунктам, где находятся военные, доходит доставка только одной "фирмы" - Национальной гвардии Украины.

Черная пятница - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "Черная пятница" появился в 1966 году и первоначально использовался в основном на Восточном побережье США.

"Апостроф" ранее публиковал фото и видео, на которых показали, что происходит в магазинах мира в "черную пятницу".